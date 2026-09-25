İstanbul’da ’vatandaşlık’ operasyonu! 33 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Göçmen Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" suçlarına yönelik çalışma başlattı. Bilirkişi ve MASAK raporları doğrultusunda, usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilerin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli miktarda dövizin ülkeye girişi sağlanmadan para trafiği varmış gibi gösterilerek danışıklı gayrimenkul satışları yapıldığı belirlendi. Ayrıca gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlendiği, bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği ve devletin zarara uğratıldığı tespit edildi.