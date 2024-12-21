İstanbul’da yağmurlu günler başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da belli noktalarda sağanak yağış etkili oldu. Yenibosna'da da etkili olan sağanak yağış sırasında bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. E-5'te her iki istikamette de trafik yoğunluğu yaşanmazken Taksim Meydanı'nda da yağmurdan ıslanmak istemeyenler şemsiyelerini açarak yürüdü.

Üsküdar'da ise işe yetişmek isteyen insanlar sağanak yağış nedeniyle zorlandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar duraklara sığındı. Sağanak yağış istanbulda mevsim normallerinde gece saatlerine kadar devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ise İstanbul'da etkili olan yağışla birlikte hava sıcaklığı da 8 ila 14 derece arasında seyretti. İstanbul'da yağışların Pazar günü ara verip önümüzdeki hafta boyunca aralıksız devam edeceği kaydedildi.