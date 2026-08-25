İstanbul’da yakalandılar: Ucuz daire vaadiyle kapora tuzağı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin internet sitelerinde gerçeğe aykırı ve cazip fiyatlı daire satış ilanları yayınladıkları belirlendi. İlanlara ulaşan vatandaşlarla iletişime geçen şüphelilerin, çeşitli bahanelerle kapora talep ettikleri ve bu yöntemle çok sayıda kişiden para aldıkları tespit edildi.