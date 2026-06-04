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Giriş Tarihi: 4.06.2026 09:33

İstanbul'da yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

İstanbul'un Şişli ilçesindeki metro istasyonunda yürüyen merdivenleri kullanarak bir yolcunun cep telefonunu çalan 2 yankesici, güvenlik kameralarından tespit edildiler. Aynı gün tekrar aynı metro istasyonuna dönen şüpheliler, çaldıkları telefonla birlikte suçüstü yakalanarak tutuklandı.

AA
İstanbul’da yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan hırsızlar suçüstü yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şubesi ekipleri, 24 Mayıs'ta, Gayrettepe'deki metro istasyonunda bir yolcunun telefonunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mağdurun cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaşan şüpheli ile yanındaki kişinin kimliği güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından tespit edildi. Aynı gün tekrar metro istasyonuna gelen 2 şüpheli, mağdura ait cep telefonuyla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin cep telefonunu çaldıktan sonra yürüyen merdivenlerden koşarak uzaklaşmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
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İstanbul'da yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalan hırsızlar suçüstü yakalandı
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