İstanbul’da yapılacak uzay kongresi’ne rekor başvuru

Türkiye'nin ev sahipliğinde ekim ayında düzenlenecek Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), 3 bin 20'nin üzerinde erken kayıtla organizasyon tarihinin en yüksek erken kayıt sayısına ulaştı. Dünyanın en prestijli uzay organizasyonları arasında yer alan kongre için en fazla başvuru yapan ülkeler Türkiye, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri
, Almanya, Japonya, Çin, Birleşik Krallık
, Fransa, Kanada ve Güney Kore oldu. Bilim insanları, astronotlar, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirecek IAC 2026'nın, uzay teknolojileri, uydu sistemleri, derin uzay araştırmaları işbirliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.