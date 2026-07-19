Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da yapılacak uzay kongresi’ne rekor başvuru
Giriş Tarihi: 19.07.2026

İstanbul’da yapılacak uzay kongresi’ne rekor başvuru

MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
İstanbul’da yapılacak uzay kongresi’ne rekor başvuru
  • ABONE OL
Türkiye'nin ev sahipliğinde ekim ayında düzenlenecek Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), 3 bin 20'nin üzerinde erken kayıtla organizasyon tarihinin en yüksek erken kayıt sayısına ulaştı. Dünyanın en prestijli uzay organizasyonları arasında yer alan kongre için en fazla başvuru yapan ülkeler Türkiye, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya, Çin, Birleşik Krallık, Fransa, Kanada ve Güney Kore oldu. Bilim insanları, astronotlar, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirecek IAC 2026'nın, uzay teknolojileri, uydu sistemleri, derin uzay araştırmaları işbirliklerine zemin hazırlaması bekleniyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ #BİRLEŞİK KRALLIK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da yapılacak uzay kongresi’ne rekor başvuru
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA