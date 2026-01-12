İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı kar tatili kararı için gözler Valilikte! İstanbul’da okul var mı yok mu?

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Kar tatili haberleri peş peşe gelirken, valiliklerden yapılan son dakika açıklamalarıyla birlikte birçok ilde 13 Ocak Salı günü için eğitime ara verildi. Megakentte etkisini gösteren kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler İstanbul için alınacak kararı merak ediyor. Gözler İstanbul Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Peki, Yarın İstanbul'da okul var mı, yok mu?
İstanbul Valiliği, 12 Ocak Pazartesi günü için eğitim-öğretime ara verildiğini duyurmuştu. 13 Ocak Salı günüyle ilgili olarak ise şu ana kadar resmi bir tatil kararı açıklanmadı.
Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması halinde detaylar haberimizde güncellenecektir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimizde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü hava çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı geçeceği beklenmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmekte olup, gün boyu 2°C / 5°C beklenmektedir. Rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek; maksimum rüzgâr hızı il genelinde 40 - 60 km/s'e kadar ulaşacaktır.
İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmekte olup, kar yağışı ve kuvvetli poyraz etkisini sürdürmektedir. Takip eden günlerde sıcaklıkların kademeli olarak artması ve hafta ortasında yağışın yağmura dönmesi beklenmektedir. Rüzgarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Buzlanma ve kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları önerilir. İlimizde önümüzdeki 4 güne ait hava tahminleri: •13 Ocak Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. -1°C ile 4°C. •14 Ocak Çarşamba: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 3°C ile 10°C. •15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu, 8°C ile 12°C. •16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, 7°C ile 12°C olarak tahmin edilmektedir.
Meteorolojik tahminlere göre İstanbul'da kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi, ancak sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.