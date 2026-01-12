İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı kar tatili olacak mı? Gözler İstanbul Valiliğinde

Buzlanma ve kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları önerilir. İlimizde önümüzdeki 4 güne ait hava tahminleri: •13 Ocak Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. -1°C ile 4°C. •14 Ocak Çarşamba: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 3°C ile 10°C. •15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu, 8°C ile 12°C. •16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, 7°C ile 12°C olarak tahmin edilmektedir.

Meteorolojik tahminlere göre İstanbul'da kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi, ancak sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.