İstanbul’da “yasa dışı bahis” operasyonu: 14 gözaltı…

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyondo yasal bahis işletmelerinde "Kapalı Devre" olarak adlandırılan sistem üzerinden yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla bahis ve kumar oynatıldığı tespit edildi. Resmi olarak faaliyet yürütlen beş farklı işletme üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürütüldüğü saptandı.

Söz konusu işletmelere gelen kişilerin telefonlar üzerinden veya fiziki temasla söz konusu sitelere yönlendirilerek bahis oynamalarının sağlandığı belirlendi. Tespit edilen şüphelilerin 2023–2025 yılları arasında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketlerinin yaklaşık 600 milyon lira olduğu belirlendi. 14 şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.