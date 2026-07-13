İstanbul’da ’yasa dışı bahis’ operasyonunda gözaltına alınan 68 şüpheli adliyeye sevk edildi

76,2 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesinde, banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu ve bir kısmının ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi.

Kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT'ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği, bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve söz konusu parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığı tespit edildi.

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