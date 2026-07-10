SON DAKİKA | Yasadışı bahise dev operasyon! 76 Milyar liralık işlem hacmi tespit edildi: 68 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporu doğrultusunda yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik önemli bir operasyona imza attı. Eş zamanlı baskınlarda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

TRANSFERLERE YAZILAN AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıkları, ardından bu paraların önemli bir bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri tespit edildi. Para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı ifadelerin kullanıldığı belirlendi.

76 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Mali incelemelerde şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği, bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu ortaya çıktı. Söz konusu paranın bir bölümünün kripto varlık platformlarına aktarıldığı tespit edildi.

DİJİTAL CÜZDANA ATMIŞLAR

Siber polisinin teknik çalışmaları sonucunda kripto varlıklara aktarılan paraların büyük bölümünün USDT'ye dönüştürülerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara gönderildiği, bu yöntemle para izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve söz konusu finansal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığının değerlendirildiği öğrenildi.

68 KİŞİ YAKALANDI

Sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 68 şüpheli hakkında başlatılan adli işlemler sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.