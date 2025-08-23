Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da yasa dışı silah ticaretine operasyon!
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı silah ticaretine darbe vurdu. Bir kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah, mermi ve silah parçası ele geçirildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sultangazi İlçesi Cebeci Mahallesi'nde yasa dışı silah ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. S.P. (49) isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan detaylı aramalarda dokuz ruhsatsız tabanca, 16 şarjör, 367 mermi, 945 şarjör alt kapağı, 39 yay ve mili, 40 silah kabzası kapağı, altı sürgü takımı, bir silah gövdesi ve silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen aparatlar ele geçirildi. "Kasten Yaralama" ve "Suçun Toplu Olarak İşlenmesi" suçlarından arandığı ve iki yıl dört ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilen S.P. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

