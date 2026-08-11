İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine darbe: 44 eyleme karışan 217 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; kurşunlama, tehdit ve benzeri suçları işleyen yeni nesil suç örgütleri ile silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Son bir aylık süreçte Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt, Fatih, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli, Tuzla ve Zeytinburnu ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi.

EL YAPIMI PAYLAYICILAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmalar ve incelemeler sonucunda, farklı tarihlerde meydana gelen 44 ayrı olaya karıştıkları belirlenen 217 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 133 tabanca, 2 av tüfeği, 2 el yapımı patlayıcı, 68 adet çeşitli ebatlarda fişek, 2 bin 851 adet ateşli silah mekanizması ele geçirildi.

161 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 217 şüpheliden 15'i serbest bırakılırken, 39 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 161 şüpheli ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 2 şüphelinin adli işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör