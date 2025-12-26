İstanbul’da yılbaşı öncesi huzur denetimi: 497 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yıllardır bir gelenek haline gelen huzur denetimleri artırılarak devam ediyor. 2025 yılı içerisinde 28. kez düzenlenen uygulamanın 1. aşamasında 209 noktada bin 376 personel, 1 polis helikopteri, 5 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 20.00-22.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması şeklinde yapıldı. İkinci aşamasında ise bin 256 personelin katılımı ile 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik uygulama ile sona erdi.

497 KİŞİ YAKALANDI

Bu kapsamda 337 bin 782 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 482 şahıs ile 103 yoklama kaçağı yakalandı, 497 şahıs gözaltına alındı. 23 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca ve 19 fişek ele geçirildi.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca yılbaşı öncesi 967 gram uyuşturucu madde, 66 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 2 bin lira ele geçirilirken, 670 umuma açık yer denetlendi. 1 iş yerine işlem yapıldı.

320 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

42 bin 344 araç ve bin 186 motosiklet kontrol edildi, 2 araç trafikten men edildi. 3 bin 543 araç ve motosiklet ile 3 sürücüye işlem yapıldı. Toplamda 319 bin 485 lira trafik cezası kesildi.