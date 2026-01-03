İstanbul’da yılın ilk helikopter destekli ’Huzur İstanbul’ denetimi gerçekleştirildi

Yılın ilk günlerinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla İlk denetim gerçekleştirildi. İl genelinde eş zamanlı olarak yapılan huzur İstanbul denetimine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

İl genelinde Taksim Meydanı'nda saat 20.00 başlayan 'Huzur İstanbul' denetimlerinde durdurulan araçlar detaylıca aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi. Denetimler sırasında durdurulan bir sürücüye aracında 'cam filmi' ve 'muayene eksikliği' bulunması nedeniyle toplam 4 bin 344 lira ceza yazıldı.