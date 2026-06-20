İstanbul’da YKS heyecanı yaşandı! Öğrenciler sınavda veliler dışarıda ter döktü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Bu oturuma, 2 milyon 425 bin 560 aday başvuru yaptı. Adaylar, temel yeterliliklerini ölçen bu sınavın ardından pazar günü diğer iki oturuma geçildi.

İstanbul'daki bir çok okulda sınava girecek olan adaylar yakınlarıyla saatler öncesinden okula geldi. Sınav öncesi görevliler tarafından evrakları kontrol edilen öğrenciler, sınava girecekleri salonlara yönlendirildi.

Sınav öncesi çocuklarıyla okul önünde bekleyen veliler, öğrencilerin okula girmeye başlamasıyla okul önünde bulunan parkta beklemeye başladı. Türkçe, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Temel Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinden toplam 120 soru sorulan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için saatler 10.00'u gösterdiğinde kapılar kapandı.

POLİS SUÇTAN KORUNMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN BRÖŞÜR DAĞITTI

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü girişinde kurulan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) standında görevli polis ekipleri, üniversite öğrencileri ve gençlere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, suçtan korunma yöntemleri, güvenli internet kullanımı, bağımlılıkla mücadele ve toplumsal farkındalık konularında bilgilendirici broşürler dağıtarak gençlere uyarılarda bulundu.

'ÖNEMSİZ BİR SINAV OLMADIĞINI DİLE GETİRDİK'

Sınava kızını getiren Meriç Elislam, "Biz kızımızla öyle bir konuştuk ki bu sınavın sıradan bir sınav olduğunu bilerek girmesini konuştuk ama tabiki önemsiz olmadığını da dile getirdik. Stabil tutmasını söyledik. Tabi o kafasında ne yaşayacak sınav sonunda göreceğiz" dedi. Sınava girecek Esma Elislam ise, "Benim bugüne kadar heyecanım vardı. Şu anda garip bir sakinlik var. İnşallah bunu korumaya devam ederim" diye konuştu.

'ÇOK ÇALIŞTI, İNŞALLAH EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALIR'

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde kızını sınava uğurlayan ve çok heyecanlı olduğunu belirten Gülsüm Yaldırak, "Çok heyecanlıyız. Bekliyoruz. İnşallah güzel olacak her şey. İlk senesi. Çok çalıştı, inşallah emeğinin karşılığını alır. Çok heyecanlıyım konuşamıyorum. Çok çalıştı gece gündüz çalıştı" ifadelerini kullandı.

'BOĞAZİÇİ İKTİSAT İSTİYORUZ'

Mezun olduğu üniversiteye oğluyla birlikte sınava gelen Kadriye Sert, "Oğlum, ikinci çocuğum giriyor. Burası benim de mezun olduğum okul. Heyecanlıyız. Herkese bol şans başarılar diliyorum. Kendisi zaten bilinçliydi. Kendisi çalıştı. O yüzden de ona güveniyorum. Boğaziçi iktisat istiyoruz" dedi.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ GEÇ KALANLARI, EVRAKLARINI UNUTAN 11 ÖĞRENCİYİ MOTORİZE EKİPLE SINAVA ULAŞTIRDI

Bahçelievler Belediyesi, YKS kapsamındaki merkezi sınav öncesinde öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçe genelinde geniş kapsamlı önlem aldığını duyurdu. Sınav giriş belgesini unutan, kimlik sorunu yaşayan ya da yanlış okula giden 11 öğrenci, motorize zabıta ekiplerinin müdahalesiyle sınav salonlarına zamanında ulaştırıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav için sabah saatlerinde okul çevrelerinde yoğunluk yaşanırken, Bahçelievler Belediyesi ekipleri öğrencilerin sınava sorunsuz şekilde girebilmesi için sahada görev aldı. Sınav yapılan okulların çevresinde hazır bekletilen motorize zabıta ekipleri, kimliğini veya sınav giriş belgesini unutan, yanlış okula gelen ya da ulaşımda sorun yaşayan öğrencilere destek oldu. İlçe genelinde 11 öğrenciye yardım eden ekipler, kimi öğrenciyi evine götürerek unuttuğu belgeleri almasını sağladı, kimi öğrenciyi ise doğru sınav merkezine ulaştırdı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "Gençlerimizin emek verdiği bu önemli günde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ekiplerimiz sabahın erken saatlerinden itibaren sahadaydı. Motorize zabıta ekiplerimiz, zamanla yarışan öğrencilerimizin yardımına koşarak onları sınav merkezlerine ulaştırdı. Tüm öğrencilerimize emeklerinin karşılığını alacakları başarılı bir sınav diliyorum" dedi. Bahçelievler Belediyesi'nin, sınav süresince okul çevrelerinde gerekli tedbirleri alarak öğrencilerin ve ailelerin yanında olmaya devam edeceği bildirildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör