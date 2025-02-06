İstanbul’da yüksek kesimlere kar yağdı

İstanbul'da dün başlayan ve sabah saatlerine kadar kısa aralıklarla etkili olan kar yağışı sebebiyle Kartal ile Başakşehir başta olmak üzere kentin yüksek noktaları beyaza büründü. Gece hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Başakşehir'de başlayan kar yağışı sabah işe girmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı araçlar yolda ilerlemekte zorlandı. Yağan kar nedeniyle yollar ve araçların üzerleri karla kaplandı. İşe gitmek isteyen bir araç sürücüsü karla kaplanan yolda ilerleyemedi. Bir kişi aracın arka kısmına oturarak aracı hareket ettirmeye çalışsa da sürücü başarılı olamadı. İşlerine gitmek için evlerinden çıkan bazı vatandaşlar da araçlarının karla kaplı olduğunu gördü. Sürücüler araçlarını temizlemek için çaba sarf etti. Aracını temizleyen Nurullah Yıldırım, "İşe gideceğiz. Aracımız karla kaplı olduğu için temizliyoruz. Yollar açık ama aracımızı karlı gördüğümüz için temizliyoruz. Aracımızı temizledikten sonra yola çıkacağız" dedi.

KARTAL'DA ÇATILAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kartal Aydos Ormanı'nda çatıları beyaza bürüdü. Ağaçların da beyaz örtüyle kaplandığı görüldü. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar mola vererek kar topu oynadı. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Kızıyla birlikte kartopu oynayan Erkan Tozkoparan, "Daha çok bekliyorduk. Buna da razıyız. Yüksek kesimlerde etkili yağıyor. Okulların tatil olup olmayacağını yakından takip ediyoruz. Buraya yakın oturuyoruz. Karı görünce kartopu oynadık" dedi. Okula giderken mola verip kartopu oynayan Lagün Tozkoparan, "Karın daha çok yağmasını bekliyordum. Tatil olur diye düşünüyordum. Haftaya da yağacakmış. O zaman tutar inşallah. Okula gidiyorduk. Mola verdik. Çok eğlendik" diye konuştu.

MALTEPE'DE YÜKSEK NOKTALARDA KAR

Maltepe'de Başıbüyük ve Büyükbakkalköy tepelerinde binaların çatısı beyaza büründü. Yüksek noktalarda etkili olan kar yağışı sebebiyle güzel görüntüler ortaya çıktı. Zaman zaman etkisini artıran kar aralıklarla yapmaya devam etti.