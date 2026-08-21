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Giriş Tarihi: 21.08.2026 11:38

İstanbul'da Zafer Bayramı nedeniyle 23 ve 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının provası nedeniyle kentte bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

DHA
İstanbul’da Zafer Bayramı nedeniyle 23 ve 30 Ağustos’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce Fatih İlçesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında; düzenlenecek olan genel prova nedeniyle 23.08.2026 tarihi ile 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi ile ilgili 30.08.2026 tarihinde kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir." ifadelerine ver verildi.

Bu kapsamda, 23 ve 30 Ağustos'ta saat 07.00'den programın bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvar üzerindeki yan yolların her iki istikamette trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Alternatif güzergah olarak ise Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 Hal Yolu, Fevzipaşa ve Turgut Özal Millet caddelerinin kullanılabileceği belirtildi.

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İstanbul'da Zafer Bayramı nedeniyle 23 ve 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
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