İstanbul’da zehir tacirlerine 34 saatlik kesintisiz darbe: Şifreli içecek ve hayalet aşçı ağı çökertildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 21 Eylül gecesi başlattığı operasyonlara 23 Eylül sabahına kadar aralıksız devam etti. 34 saat süren yoğun operasyon trafiğinde 5 farklı baskın gerçekleşti ve 187 uyuşturucu taciri gözaltına alındı. Operasyonun her aşamasında onlarca polis kesintisiz fiziki takip yürüttü. Şüphelilerin tedirgin ve şüpheli hareketleri nedeniyle operasyon kararları aynı gün içinde mecburen hızla alındı.





TEDİRGİN İRANLILAR 224 KİLOGRAM METAMFETAMİNLE ENSELENDİ



21 Eylül Gecesi yapılan ilk operasyonda, 3'ü İranlı ve 1'i Türk olan uyuşturucu çetesi günlerce takip edildi. Havalimanından inen İran uyruklu şüpheliler Esenyurt'ta bir ev kiraladı. Burada kısa süre kalan şüpheliler, bölgedeki yoğun polis denetimleri nedeniyle oldukça tedirgin hareket ediyordu. Kahvaltı masasından ekmek almak için çıkan bir İranlı, market dönüşü rutin polis denetiminde GBT kontrolüne takıldı. Yakalanma korkusuyla eve dönen şüpheli, eşyalarını bile almadan ülkeden kaçtı. Pasaportlarını değiştiren çete üyeleri 1 ay bekledikten sonra tekrar İstanbul'a döndü. Ancak bu kez polisin düzenlediği suçüstü operasyonuyla yakayı ele geçirdiler.



EĞLENCE DÜNYASININ TORBACI AĞINDA 176 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



22 Eylül, Saat 04.00'da Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer bölgelerini mercek altına alan narkotik polisi; tekel bayileri, valeler ve eğlence mekanı çalışanlarının uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda 8 eğlence mekanı ve restoran ile 5 vale merkezinde çalışan 176 şüpheli gözaltına alındı. Valelerin, teslim aldıkları araçların içine uyuşturucu madde koydukları ve bahşiş adı altında uyuşturucu parası tahsil ettikleri belirlendi. Gece kulübü çalışanlarının ise güvendikleri alıcılara şifreli içecek siparişleri üzerinden uyuşturucu sattığı ortaya çıkarıldı. 22 Eylül, Saat 13.00'da bir TIR'a düzenlenen baskında 272 kilogram metamfetamin hammaddesi ele geçirildi. TIR şoförü ile uyuşturucu maddeleri teslim almaya gelen araçtaki şüpheliler gözaltına alındı.





KUTUCU SÜSÜ VERİLEN MAĞAZADAN HAYALET AŞÇILARIN ZEHİR DEPOSU ÇIKTI



22 Eylül, Saat 18.00 'da Bağcılar'da yüzük ve çikolata kutusu satan bir mağazanın üst katında sıvı bonzai (AM-2201) imalathanesi kurulduğu tespit edildi. Burada üretim yapan 2 şüpheli, polisten kaçmak ve izini kaybettirmek için olağanüstü yöntemler kullandı. Arnavutköy'den Bağcılar'daki imalathaneye giden bir şüphelinin yolculuğu tam 8 saat sürüyordu. Şüphelinin otobüse binip 2 durak sonra indiği ve geldiği yöne geri döndüğü, korsan taksiyle otobanda inip yürüdüğü ve bindiği araçlarla kırmızı ışıkta geçerek takip edilip edilmediğini kontrol ettiği belirlendi. Şüphelilerin bu süreçte telefonlarını evde bıraktıkları ve yalnızca sipariş geldiğinde imalathaneye gittikleri saptandı. İki şüphelinin aynı anda harekete geçmesi üzerine polis operasyon düğmesine bastı. Mağazada yapılan aramada, yaklaşık 300 tonluk nihai uyuşturucu üretilebilecek miktarda hammadde ele geçirildi. 22 Eylül'ü 23 Eylül'e Bağlayan Gece, Saat 04.00: Düzenlenen bir diğer baskında 55 kilogram metamfetamin ele geçirildi.





ESRARDAN 10 KAT PAHALI 16 KİLOGRAM TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ



23 Eylül, Saat 08.00'da Arnavutköy'de bir evde depolanan uyuşturucuya yönelik son operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 160 kilogram esrar maddesinin yoğunlaştırılarak 16 kilogram toz esrar haline getirildiği belirlendi. Piyasa sürülme hazırlığındaki uyuşturucular ele geçirilirken şüpheliler baskınla gözaltına alındı.