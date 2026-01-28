İstanbul’da zehir tacirlerine ağır darbe! Narkotikten seri operasyonlar... 27 günde 1.5 ton zehir

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri; son 27 günde ulusal ve uluslararası düzeyde seri uyuşturucu operasyonları düzenledi. Pendik, Arnavutköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Güngören, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Fatih, Avcılar,

Kartal, Esenyurt, Sancaktepe, Bağcılar İlçeleri'nde çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyonlarda 39 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda sekiz milyon 486 bin sentetik ecza hapı, 142 kilo 826 gram Eroin, 34 kilo 308 gram Metamfetamin, 27 kilo 347 gram Kokain, 97 kilo 737 gram Skunk, 398 bin uyuşturucu hap ve uyuşturucu maddelerin imalatında ve çoğaltımında kullanılan bir ton 168 kilo 100 gram katkı maddesi olmak üzere 1.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. 37 uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer 2 kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"NARKO" YELEĞİYLE KARARLILIK MESAJI

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sergiye yine Narkotik Masası yeleğiyle katıldı ve uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Seri operasyonlarda ele geçirilen suç unsurlarını inceleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrahman Soğuksu ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu'dan operasyonlarla ilgili detaylı bilgiler aldı. İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdür Vekili Uğur Demir de İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklamada "Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirleriyle mücadelemizde operasyonlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu mücadelemizde en büyük destekçimiz İstanbul halkıdır" ifadelerini kullanarak uyuşturucu ve suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi.