İstanbul’da zehir tacirlerine dev operasyon! 95 gözaltı

UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen ara yakalamalarla birlikte; 57 paket halinde 146,50 gram marihuana, 9 paket halinde 11,03 gram metamfetamin, 17 paket halinde 6,30 gram kokain, 355 adet sentetik ecza hap, 4 adet ecstasy hap, 1 adet LSD, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

ZEYTİBURNU'NDA TORBACI OPERASYONU

Öte yandan düzenlenen bir başka operasyonda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan Zeytinburnu ilçesinde M.E.A. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

BİNLERCE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda; 60 bin adet sentetik ecza hapı, 839 gram toz esrar, 243 gram kokain, 28 gram skunk, 14 adet amonyak maddesi, 6 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 65 adet fişek, 1 adet duman bombası ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör