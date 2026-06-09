Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da zehir tacirlerine dev operasyon! 95 gözaltı
Giriş Tarihi: 9.06.2026 09:55 Son Güncelleme: 9.06.2026 10:07

İstanbul’da zehir tacirlerine dev operasyon! 95 gözaltı

İstanbul’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 95 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda satmaya hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Yaşam
İstanbul’da zehir tacirlerine dev operasyon! 95 gözaltı
  • ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Beyoğlu ilçesine bağlı Tarlabaşı, Hacı Ahmet ve Hacı Hüsrev bölgelerinin merkez alındığı soruşturma kapsamında, il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen 112 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 22'sinin cezaevinde, birinin ise askerde olduğu tespit edildi.

95 GÖZALTI

İstanbul'da 58, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kocaeli'de ise toplam 8 adres olmak üzere 66 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 95 şüpheli yakalandı.

UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen ara yakalamalarla birlikte; 57 paket halinde 146,50 gram marihuana, 9 paket halinde 11,03 gram metamfetamin, 17 paket halinde 6,30 gram kokain, 355 adet sentetik ecza hap, 4 adet ecstasy hap, 1 adet LSD, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

ZEYTİBURNU'NDA TORBACI OPERASYONU

Öte yandan düzenlenen bir başka operasyonda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan Zeytinburnu ilçesinde M.E.A. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

BİNLERCE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda; 60 bin adet sentetik ecza hapı, 839 gram toz esrar, 243 gram kokain, 28 gram skunk, 14 adet amonyak maddesi, 6 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 65 adet fişek, 1 adet duman bombası ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da zehir tacirlerine dev operasyon! 95 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA