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Giriş Tarihi: 16.09.2026 23:14

İstanbul’daki "Ailem Güvende" operasyonunda 20 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 20’si tutuklandı, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
İstanbul’daki Ailem Güvende operasyonunda 20 tutuklama
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ailem Güvende' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, nöbetçi hakimliğe götürüldü.

Mahkeme, ifadeleri alınan 20 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı kararını uyguladı.

13 ŞÜPHELİ FİRARİ

Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 13 şüpheli hakkında ise yakalama emri çıkarıldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

#İSTANBUL #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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İstanbul’daki "Ailem Güvende" operasyonunda 20 tutuklama
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