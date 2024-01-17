İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı yüzde 60’a dayandı

BÜYÜKÇEKMECE BARAJ GÖLÜNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Büyükçekmece barajı, bu artıştan olumlu yönde etkilendi. Geçtiğimiz ekim ayında doluluk oranı yüzde 3.86'ya kadar gerileyen ve adeta kuruyan baraj gölü havzası adeta çöle dönmüştü. Daha önce balıkların yüzdüğü alanlarda otomobillerle rahatlıkla ilerlenebilir hale gelmişti. Barajdan su alımı kesilmişti. Ancak yağışlarla birlikte hızla dolmaya başlayan baraj gölünde yapılan son ölçümde baraj doluluk oranı yüzde 51.08 olarak ölçüldü. Çöle dönen alanlar tekrar suyla kavuştu. Bölgedeki değişim havadan görüntülendi. İstanbul'un barajlarının en dolu olanı yüzde 84.05 doluluk oranıyla Elmalı barajı oldu. Bu barajı yüzde 77.76'le Ömerli barajı izledi. İSKİ verilerine göre şu anda doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 26.43 ile Papuçdere barajı oldu.