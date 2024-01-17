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Giriş Tarihi: 17.1.2024 14:54 Son Güncelleme: 17.1.2024 15:07

İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı yüzde 60’a dayandı

İstanbul’da beklenen yağışların etkisini göstermesi sonucu kuraklık tehlikesi biraz olsun atlatılmış oldu. İstanbul’da son günlerdeki yağışlar nedeniyle barajlardaki doluluk oranlarındaki artış vatandaşı rahatlattı. Barajlarda yapılan son ölçümlere göre doluluk oranının yüzde 58.91’e yükseldiği görüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı yüzde 60’a dayandı

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından, Kasım ayında başlayan yağmurlarla birlikte dolmaya başlayan baraj göllerindeki su seviyesi hızla yükselmeye devam ederken ortalama doluluk oranı yüzde 60'a dayandı.

İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde bugün itibariyle yüzde 58.91'e kadar yükselen baraj doluluk oranları, geçtiğimiz aylarda yüzde 16'ya kadar gerilemişti. İSKİ'nin istatistiklerine göre bir yıl önce aynı tarihte baraj doluluk oranı ortalama yüzde 30.82 olarak ölçülmüştü.

BÜYÜKÇEKMECE BARAJ GÖLÜNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Büyükçekmece barajı, bu artıştan olumlu yönde etkilendi. Geçtiğimiz ekim ayında doluluk oranı yüzde 3.86'ya kadar gerileyen ve adeta kuruyan baraj gölü havzası adeta çöle dönmüştü. Daha önce balıkların yüzdüğü alanlarda otomobillerle rahatlıkla ilerlenebilir hale gelmişti. Barajdan su alımı kesilmişti. Ancak yağışlarla birlikte hızla dolmaya başlayan baraj gölünde yapılan son ölçümde baraj doluluk oranı yüzde 51.08 olarak ölçüldü. Çöle dönen alanlar tekrar suyla kavuştu. Bölgedeki değişim havadan görüntülendi. İstanbul'un barajlarının en dolu olanı yüzde 84.05 doluluk oranıyla Elmalı barajı oldu. Bu barajı yüzde 77.76'le Ömerli barajı izledi. İSKİ verilerine göre şu anda doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 26.43 ile Papuçdere barajı oldu.

İstanbul Barajlarının güncel doluluk oranları: Elmalı yüzde 84.05, Ömerli yüzde 77.76, Darlık yüzde 73.37, Alibeyköy yüzde 69.45, Istrancalar yüzde 48.58, Büyükçekmece yüzde 51.08, Terkos yüzde 48.95, Kazandere yüzde 42.49 Sazlıdere yüzde 41.37, Papuçdere yüzde 26.43 olarak belirlendi.

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İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı yüzde 60’a dayandı
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