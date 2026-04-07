İstanbul’daki dev kentsel dönüşüm paketinde merak edilenler: Faiz oranı yüzde 0,59’a kadar düşüyor

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak "3 milyon TL destek" paketine başvurular başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan paket kapsamında kredi; 180 ay vadeli, ilk yıl geri ödemesiz ve %0,69 faiz oranıyla verilecek. Projeye dair detayları Kentsel Dönüşüm başkanlığı Dış Finansman Dairesi Başkanı Behçet Kaan Bolat, Sabah TV'ye anlattı.
Bizim için başvuruda üç temel esas var diyen Bolat "Vatandaşlarımızın riskli yapısı olması gerekiyor, müteahhitle anlaşmış olmaları ve yeni yapacakları binaya dair ruhsatları da belediyeden almış olmaları lazım. Başvurularımız iki aşamalı. Önce müteahhit tarafından projesini değerlendiriyoruz. Kabul edilmesi halinde vatandaşlarımız, üç ay içinde protokol imzaladığımız bankaya başvuru yapıyorlar. Süreç sonrasında, inşaatın ilerleme durumuna göre müteahhite ödeme yaparak ilerletiyoruz. Krediyi vatandaşa kullandırdığımız için de vatandaşlarımız parayı kendi hesaplarında blokeli olarak görüyorlar. Bu sayede müteahhitler de güvenli bir şekilde imalatı tamamlama konusunda desteklenmiş oluyor." açıklamasını yaptı.
%70'LİK SINIRI KRİTER OLARAK BELİRLEDİK
"İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" olarak kurguladığımız projemiz, hane halkını desteklemek üzere tasarlandı. Bu sebeple burada kriter olarak belirlediğimiz %70'lik sınırda sadece geliri esas alıyoruz. Kredi taksidinin, aylık belgelendirilebilen gelirin %70'ini aşmaması gerekiyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın kullanabilmesi açısından oldukça esnek bir kriter söz konusu. Normal bir bankada bu krediyi kullanmak istediğinizde Findeks puanı gibi değerlendirmeler ya da hayat sigortası şartı aranmıyor. Bizde ise bunların hiçbiri yok. Vatandaşlarımız yaklaşık %99 oranıyla bu krediyi kullanabiliyorlar.
TAKSİT ÖDEMESİ YAKLAŞIK 25 BİN TL
Analizlerimize dayalı bir yanlış anlaşılma var, bunu da düzeltmek istiyorum. Bazı platformlarda, bu indirim kategorilerini sağlayanların 0,69 faiz oranından faydalandırılacağı gibi bir anlayış oluşmuş; bu kesinlikle yanlış. Aylık faiz oranımız maksimum %0,69 seviyesinde. Kategorilere göre indirim kazanıldığında ise bu oran %0,59'a kadar düşebiliyor.
Bunlardan ilki; hane halkından herhangi birinin üzerine kayıtlı bir konut yoksa yıllık %0,25 indirim sağlanıyor. İkinci kategori olarak, aylık gelir seviyesi belirli bir limitin altındaysa yine %0,25 indirim uygulanıyor. Ayrıca en çok önemsediğimiz gruplardan olan şehit ve gazi ailelerimize, engelli vatandaşlarımıza, emeklilerimize ve hane reisi kadın olan vatandaşlarımıza yönelik de %0,25'lik bir indirimimiz bulunuyor.
Bunun yanı sıra, projemiz adından da anlaşılacağı üzere iklime duyarlı olduğu için enerji kimlik belgesi A sınıfı olan yapılara yıllık %0,50, B sınıfı olanlara ise %0,25 indirim uygulanıyor. Tüm bu şartlar sağlandığında ve enerji kimlik belgesi A sınıfı olduğunda vatandaşlarımız yıllık toplam %1,25 oranında indirime hak kazanıyor. Bu da yaklaşık aylık 25 bin TL civarında bir taksit ödemesine denk geliyor.
BİRKAÇ AYDA BİN BAŞVURU HEDEFİ
Bakan beyin açıklamasının üzerinden yaklaşık dört gün geçti, şu an üçüncü iş günündeyiz. Çalıştığımız süre boyunca İzmir'de bir yıl içinde yaklaşık bin kişiye kredi kullandırmıştık. İstanbul'da ise birkaç ay içinde bu sayıya ulaşabileceğimizi öngörüyoruz. Bu durumdan oldukça mutluyuz. Vatandaşlarımızı kentsel dönüşüm ofislerimize bekliyoruz.