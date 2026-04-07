İstanbul’daki dev kentsel dönüşüm paketinde merak edilenler: Faiz oranı yüzde 0,59’a kadar düşüyor

TAKSİT ÖDEMESİ YAKLAŞIK 25 BİN TL

Analizlerimize dayalı bir yanlış anlaşılma var, bunu da düzeltmek istiyorum. Bazı platformlarda, bu indirim kategorilerini sağlayanların 0,69 faiz oranından faydalandırılacağı gibi bir anlayış oluşmuş; bu kesinlikle yanlış. Aylık faiz oranımız maksimum %0,69 seviyesinde. Kategorilere göre indirim kazanıldığında ise bu oran %0,59'a kadar düşebiliyor.

Bunlardan ilki; hane halkından herhangi birinin üzerine kayıtlı bir konut yoksa yıllık %0,25 indirim sağlanıyor. İkinci kategori olarak, aylık gelir seviyesi belirli bir limitin altındaysa yine %0,25 indirim uygulanıyor. Ayrıca en çok önemsediğimiz gruplardan olan şehit ve gazi ailelerimize, engelli vatandaşlarımıza, emeklilerimize ve hane reisi kadın olan vatandaşlarımıza yönelik de %0,25'lik bir indirimimiz bulunuyor.

Bunun yanı sıra, projemiz adından da anlaşılacağı üzere iklime duyarlı olduğu için enerji kimlik belgesi A sınıfı olan yapılara yıllık %0,50, B sınıfı olanlara ise %0,25 indirim uygulanıyor. Tüm bu şartlar sağlandığında ve enerji kimlik belgesi A sınıfı olduğunda vatandaşlarımız yıllık toplam %1,25 oranında indirime hak kazanıyor. Bu da yaklaşık aylık 25 bin TL civarında bir taksit ödemesine denk geliyor.