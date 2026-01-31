İstanbul'daki dolandırıcılık Antalya'ya uzandı...Telefonda "polisim" diyen çete çökertildi!

İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları "FETÖ operasyonu" yalanıyla dolandıran şebeke, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin titiz takibiyle çökertildi. İstanbul Esenyurt'tan Antalya'ya uzanan dolandırıcılık zinciri, polisin nefes kesen operasyonuyla son buldu.

SİSTEM AYNI: "HESAPLARINIZ ELE GEÇİRİLDİ"

Olaylar zinciri, 18 Kasım 2025'te Esenyurt'ta yaşayan E.Y.'nin telefonunun çalmasıyla başladı. Kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler, E.Y.'ye banka hesaplarının terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek korku saldı. Paniğe kapılan E.Y., yaklaşık 400 bin TL değerindeki ziynet eşyasını eve gelen meçhul şahsa teslim etti. Günler sonra dolandırıldığını anlayan mağdurun şikayeti üzerine İstanbul Polisi harekete geçti.

ARSAYI SATTIRIP PARASINI ALDILAR

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şebekenin Antalya'da emekli N.S.'yi de hedef aldığını belirledi. N.S.'ye önce arsasını sattırarak 72 bin Euro'sunu alan çete, ardından mağdurun evini satması için baskı kurdu. Tam evin satışı gerçekleşeceği sırada devreye giren polis, N.S.'yi son anda uyararak daha büyük bir kaybı engelledi.

VURGUN PARASIYLA YAKALANDI

Şüphelilerin izini süren ekipler, çete üyelerinden A.Ç.'yi Antalya dönüşü İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakaladı. Şahsın üzerinde 47 bin 350 Euro ele geçirildi. Operasyonun devamında Tekirdağ'da yakalanan A.Z.Y.'nin üzerinden 25 bin Euro ve 17 bin TL nakit para çıktı. Şebekenin son üyesi F.Ö. ise Esenyurt'ta gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMEKLİ ÖĞRETMENE DE AYNI TUZAK

Soruşturma derinleştiğinde, aynı şebekenin Kadıköy'de yaşayan 87 yaşındaki emekli öğretmen C.A.'yı da hedef aldığı ortaya çıktı. SABAH'ın geçtiğimiz günlerde sayfasına taşıdığı haberde Canan A.'dan 117 bin dolar alan ve 15 dairesine göz diken çetenin oyunu, bir üyenin pay alamadığı gerekçesiyle ihbarda bulunmasıyla bozuldu. Yaşlı kadının günlüğüne, "Gün boyu kabus, artık dayanamıyorum" yazdığı görüldü.

MAĞDURDAN EKİPLERE TEŞEKKÜR

Ele geçirilen paralar mağdurlara iade edilirken, tüm birikimini geri alan emekli N.S., "Eğer kurtarmasaydınız elimde hiçbir şey kalmayacaktı" diyerek polislere teşekkür etti.