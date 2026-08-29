İstanbul’daki güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin mahrem görüntüyü Telegram uygulamasında satmışlar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bakırköy'de faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezine yönelik emniyet güçleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Müşterilerin mahrem görüntülerinin gizlice çekildiği ve bu kayıtların sosyal medya platformlarında para karşılığı satıldığı ortaya çıktı.
GÜZELLİK CİHAZLARININ İÇİNE GİZLİ DÜZENEK KURMUŞLAR
İş yerinde yapılan detaylı aramalarda ortaya çıkan manzara pes dedirtti. Ekiplerin incelemelerinde 1 adet aktif gizli kamera düzeneği yerleştirilmiş RIP cihazı, 6 adet sökülü vaziyette RIP cihazı, çok sayıda dijital materyal ve depolama aygıtı ele geçirildi.
14 BİN MAHREM GÖRÜNTÜYÜ TELEGRAMDA SATTILAR
Siber ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde skandalın boyutu gözler önüne serildi. Zanlıların, müşterilerin haberi olmadan çekilen 14 bin video kaydını "Secret TV +18" isimli Telegram hesabı ile X (Twitter) kanalları üzerinden ücret karşılığında abonelerine izlettiği belirlendi.
İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI
Suç eşyalarına el konulurken, skandalın adresi olan iş yeri sahibi ile kamera sistemini kurduğu tespit edilen diğer şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen iki zanlı hakkında, "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "Müstehcenlik" suçlarından adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.