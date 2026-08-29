İstanbul’daki güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin mahrem görüntüyü Telegram uygulamasında satmışlar

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Suç eşyalarına el konulurken, skandalın adresi olan iş yeri sahibi ile kamera sistemini kurduğu tespit edilen diğer şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen iki zanlı hakkında, "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "Müstehcenlik" suçlarından adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör