İstanbul’daki haraç çetesine operasyon: Geçtiğimiz ay 18 kişi yakalandı

İstanbul'da 8-31 Mayıs tarihleri arasında Sultanbeyli, Üsküdar, Beyoğlu, Güngören, Bahçelievler, Sancaktepe ve Beylikdüzü ilçelerinde meydana gelen 9 ev kurşunlaması, 1 işyeri kurşunlaması, 2 adet tehdit, 1 istismar, 1 kasten öldürmeye teşebbüs, 1 kasten yaralama olmak üzere toplam 15 farklı olayla ilgili toplam 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Polisin baskınları sırasında evlerde yapılan aramalarda suçlarda kullanılan 3 tabanca ile 59 mermi, suçta kullanan 2 motosiklet ve 2 motosiklet kaskı ile bir çelik yelek ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin bazı olayları gerçekleştirirken görüldüğü güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şahıs için adli kontrol hükümleri uygulanırken 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.