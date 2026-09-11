İstanbul’daki okullarda 3 bin 13 bahçe görevlisi göreve başlayacak

"İSTANBUL'DA 82 YENİ OKULUMUZ ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞACAK"

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, eğitimin yalnızca sınıf ve okulla sınırlı olmadığını, aile ortamının da çocukların gelişiminde önemli yeri bulunduğunu, bu nedenle anne ve babaların rehberlik servisleri, okul idareleri ve öğretmenlerle işbirliği içinde hareket etmesinin önem taşıdığını belirtti.

İstanbul'u "dünyanın en büyük açık hava dersliği" olarak nitelendiren Yentür, ailelere hafta sonlarını çocuklarıyla kültür, sanat ve tarihi mekanları gezerek değerlendirmeleri, birlikte kitap seçip okumaları, tiyatro ve sinema gibi etkinliklere katılmaları tavsiyesinde bulunarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmenin daha kalıcı ve keyifli olduğunu kaydetti.

Yentür, şiddetin yalnızca fiziksel olmadığına dikkati çekerek, çocuklarla iletişimde kullanılan kelimelerin onların düşünce dünyasını şekillendirdiğini, bu nedenle Türkçenin nezaketli, zengin, duru ve güzel kullanılmasının önem taşıdığını dile getirdi.

Öğretmenlerin toplumun rol modeli olduğunu, eğitmen yöneticilerin de öğrencileri kendi çocuklarından ayırmadan hareket ettiğini belirten Yentür, velilerin okul güvenliği konusunda endişe etmemelerini istedi.

"İHTİYAÇ OLAN HER OKULUMUZA MUTLAKA TURNİKE KURULACAK"

Yentür, "İstanbul'un bütün okulları çok güvenli. Güvenli olmayan hiçbir okulumuz yok. Güvenli olmayanları zaten boşalttık. Şu anda 14 Eylül itibarıyla İstanbul'da 82 yeni okulumuz öğrencilerimizle buluşacak. Bu okullar, depremden dolayı boşaltılmasının ardından yıkılıp yeniden ve sıfırdan yaptığımız okullar. İstanbul'umuz için hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

Yeni okulların öğrenciler ve öğretmenler için sosyal alanlar, laboratuvarlar, spor tesisleri, sanat ve müzik alanları ile çok amaçlı salonları barındırdığını anlatan Yentür, bu yönüyle okulların birer yaşam merkezi niteliği taşıdığını söyledi.

Yentür, İstanbul'da 160 okulun inşaatının sürdüğünü belirterek, okul binalarının güvenliği konusunda velilerin endişe etmemesi gerektiğini dile getirdi.

Öğrenci mevcudu yüksek okullarda turnike sistemlerinin de artırıldığını bildiren Yentür, "Turnikeler noktasında özellikle mevcudu yüksek okullarımızdan 20'ye yakınına yaz tatilinde yeni turnike kuruldu ve turnike kurulmasına artarak devam ediliyor. Tüm okullarımızda turnike uygulaması yok. Ama uygun gördüğümüz, ihtiyaç olan her okulumuza mutlaka turnike kurulacak." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör