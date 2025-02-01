İstanbul’daki otellerde yangın denetimi yapıldı

İstanbul Valiliği geçtiğimiz günlerde il genelinde bulunan kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin denetleneceğini duyurmuştu. Bu çerçevede Yangın Denetim Komisyonları 3 ilçede Kadıköy, Beyoğlu ve Güngören ilçelerindeki otellerde denetim gerçekleştirildi.

OTELLERDEKİ YANGIN MERDİVENLERİ DENETLENDİ

İlçe kaymakamlığının koordinesinde İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı ve Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nden oluşturulan komisyon ile bir otele gidilerek yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapıldı. Ayrıca işletmenin ruhsatları, yangın algılama ve uyarı sistemleri, acil durum aydınlatma ve yönlendirme sistemleri, yağmurlama sistemi, acil kaçış koridorları, söndürme ve müdahale ekipmanları gibi maddeler tek tek kontrol edildi.

Yangın Denetim Komisyonları'nın önümüzdeki günlerde tüm ilçelerde kurulma işlemlerinin tamamlanacağı öğrenildi. Kurallara uymayan otellerin kapılarına kilit vurulacağı kaydedildi.