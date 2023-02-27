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Giriş Tarihi: 28.2.2023

İstanbul’dan depremzedelere büyük destek

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İstanbul’dan depremzedelere büyük destek
İstanbul'dan deprem bölgelerine destek artarak devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenerek İstanbul'a gelen 25 bin 838 aileye, 57 milyon 623 bin 300 lira nakdi yardım yapıldığını bildirdi. Gaziosmanpaşa Belediyesi de Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 225 konteynerin yer alacağı ve bin vatandaşa hizmet verecek bir konteyner kent kuruyor.



Sütçü İmam Üniversitesi kampüsündeki alanda kurulacak olan ve 2 odadan oluşan konteynerlerde, mutfak, banyo ve lavabo gibi fonksiyonlar yer alacak. Ümraniye Yardım Koordinasyon Merkezi'nde ise, belediyeye başvuruda bulunan depremzedelerin barınma ihtiyaçları çözüme kavuşturuluyor. Depremzedelere gıda kolisi, kıyafet, bebek ürünleri, temizlik ve kişisel bakım malzemeleri desteği veriliyor. Ayrıca kalacak yeri olmayan depremzedeler belediye tarafından yurtlara yerleştiriliyor. Başakşehir Belediyesi tarafından Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine götürülen 10 gönüllü berber de depremzedelerin saç ve sakal tıraşlarını yapıyor.

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İstanbul’dan depremzedelere büyük destek
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