İstanbul’dan Isparta’ya ceza yağdı: O plaka başına bela oldu! ’Tam kurtulduk derken...’

"TAM KURTULDUK DERKEN"

Aynı plakaya İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2024 yılı Mayıs ayında aşırı hız cezası kesildiğini de kaydeden Emine Tüzün, "Bu cezaya da itiraz ettik. 1 yıl sonra İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Mahkemesi sehven yazıldığı gerekçesiyle cezayı iptal etti. Tam 'kurtulduk' derken, icra dairesi bu kez başka bir alacağın tahsili için ödeme emri çıkarmış" diye konuştu.

PLAKAYI DEĞİŞTİRECEK

Köyüne yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki İstanbul'dan gelen cezalar ve yaşadıklarından bunalan Emine Tüzün, en kısa sürede gerekli başvuruları yaparak traktörünün plakasını değiştireceğini, ceza tebligatı almaktan kurtulmak istediğini söyledi. Tüzün, "Köyden dışarı çıkmayan ve tarlada çalışan traktörün İstanbul gibi bir şehirde geziyormuşçasına ceza yazılmasına şaşırdık kaldık. Traktörün radara girdiğini hayal etmek, bana biraz uçuk bir fikir gibi geldi. Zira traktörlerde en fazla hız saatte 40 kilometredir. Bunu bilmeyen trafik polisi, olduğunu düşünmek bile istemiyorum" dedi.