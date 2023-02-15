İstanbul’dan konteyner kent seferberliği

*Başakşehir Belediyesi ise deprem bölgesinde kuracağı konteyner kent için zemin çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

*Tuzla Belediyesi de Deprem bölgesine; gıda, giyim, su yardımlarımızla beraber WC, seyyar mutfak, duş, konteyner sevkiyatı da aralıksız devam ediyor. Şu ana kadar deprem bölgesine 28 konteyner gönderildi. Konteynerlerin 4'ü TCDD'ye, 2'si Hatay Devlet Hastanesi'ne, 22 tanesi ise İskenderun'a kuruldu. Aynı zamanda yeni konteyner gönderimleri için çalışmalara devam ediyor.

*Beyoğlu Belediyesi ise Kahramanmaraş'ta depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasına destek olmak amacıyla da 150 adet konteyner ev kurmak için çalışmalara başladı. Yer tespiti yapılan çalışma kapsamında ilk etapta kurulacak olan 50 konteyner ev bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

*Sancaktepe Belediyesi de Malatya'da Doğanşehir 1+1 500 adet konteyner kent, çocuk oyun alanları, market, umumi çamaşırhane, sağlık ocağı, yaşam alanı oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.

*İHH İnsani Yardım Vakfı da Kahramanmaraş'ta konteyner mahalle kurmak için çalışma başlattı. Altyapı ve çevre düzenlemesi yapılan, sağlık ocağı, mescit, kreş ve idari binaların da bulunacağı konteynerlerin 21 metrekare, 2 oda, banyo, mutfak ve tuvaletin olacağı belirtildi. Aynı zamanda ısınma sistemi dâhil, beyaz eşya, koltuk, masa ve mutfak eşyalarının da yer alacağı öğrenildi. Vakıf aynı zamanda konteyner mahalle kurumu için bağış kampanyası başlattı. Eşyalar ve altyapı düzenlemesi dâhil bir ailenin barınması için gereken konteyner fiyatının 120 bin TL olduğu ifade edilirken vatandaşlar ayrıca depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla 'Yuva' yazıp 3072'ye mesaj atarak 10 TL yardımda bulunabiliyor.

*Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremlerin ardından çok kısa sürede yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarıyla tüm gücünü afet bölgesine aktardı. MÜSİAD'dan yapılan açıklamada depremzedeler için ayni yardımlar haricinde bölgede İçişleri Bakanlığı izni ve AFAD koordinasyonunda bir de Konteyner Kent kurulacağı duyuruldu. Elbistan bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlar için bin tane konteyner evi bulunan tefrişatlı konteyner kent kurulacağı bildirildi. Konteyner Kent'te bulunan evler 21 metrekare olacak şekilde, mutfak, banyo ve tuvaleti de olacak şekilde tasarlandı. Evlerin içinde beyaz eşya, koltuk ve masa, mutfak eşyaları ve ısınma sistemi de bulunacak. Aynı zamanda konteyner kent bölgesinde altyapı ve çevre düzenlemesi, sağlık ocağı, kreş, mescit, idari ve hizmet binaları olacak.