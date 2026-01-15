İstanbul’dan Sakarya’ya uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalanan şüpheli FETÖ’den ihraç çıktı!

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, İstanbul'dan bir araçla Sakarya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçti.





ARAÇ ADAPAZARI GİŞELERİNDE DURDURULDU

Yapılan çalışmalar neticesinde, S.K. (30) isimli şahsın kullandığı aracın Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden Sakarya'ya giriş yaptığı belirlendi. Ekipler tarafından takibe alınan araç, Adapazarı gişelerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak durduruldu.





STEPNEYE GİZLENMİŞ METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan detaylı aramada, bagajda bulunan stepnenin içerisine gizlenmiş halde dünyada en tehlikeli uyuşturucu maddelerden biri olarak bilinen 1 kilo metamfetamin ele geçirildi.





ŞÜPHELİ FETÖ'DEN İHRAÇ ÇIKTI

Gözaltına alınan S.K.'nin, Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda öğrenci olduğu dönemde, 2016 yılında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği kapsamında ihraç edildiği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.