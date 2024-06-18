İstanbul’dan Sidney’e uyuşturuculu halı

İstanbul'dan Sidney'e bir halıya emdirilmiş 12 kilogram uyuşturucu göndermeye çalışan Muhammed G. hakkında 45 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Havalimanı'ndan 17 Şubat 2024'te Avusturalya'nın Sidney şehrine gönderilmek üzere hızlı kargo bölümüne gelen bir kargo, Gümrük Muhafaza ekiplerince riskli bulundu. Ekipler önce narkotik dedektör köpeklerini devreye soktu. Köpeklerin tepkisi üzerine açılan kargoda kağıt ruloya sarılı bir halı çıktı. Halının kimi yerlerinde sertlik ve renk farklılığı görülmesi üzerine sürüntü yöntemiyle beyaz renkte kristalize madde çıkarılıp numune alındı. Numunenin uyuşturucu test kitiyle analizi neticesinde maddenin metamfetamin adlı uyuşturucu olduğu tespit edildi. İncelemeler sonucunda halıya emdirilmiş 12 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Piyasa değeri 15 milyon lira olan uyuşturucu maddeyi göndermeye çalışan şüpheli cezaevine gönderildi. Muhammed G. hakkında, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İhraç Etme' suçu kapsamında 45 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.