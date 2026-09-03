İstanbul’dan Türkiye’de yayıldı! Okçuluk Benim Sporum Projesi Tokat’ta hayata geçirildi

Okçular Vakfı'nın, çocukların ve gençlerin okçuluk sporuyla buluşturulması, geleneksel sporların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir iş birliği Tokat'ta hayata geçirildi.

İstanbul Valiliği himayelerinde İstanbul'da ilk kez uygulanan "Okçuluk Benim Sporum" Projesi, Türkiye'nin farklı illerine yayılmaya devam ediyor. Projenin Tokat etabına ilişkin iş birliği protokolü, düzenlenen törenle imzalandı.

Törene Tokat Valisi Abdullah Köklü, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Tokat İl Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Eger, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ve Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı katıldı.

7 İLÇEDE 16 OKUL, 600 ÖĞRENCİ

"Okçuluk Benim Sporum" Projesi kapsamında Tokat'ta merkez ilçe dahil 7 ilçede faaliyet yürütülmesi planlanıyor.

İlk aşamada 16 okulda uygulanacak proje ile eğitim alan veya eğitim alacak toplam 600 öğrencinin okçuluk sporuyla buluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında;

* 10 okulda Geleneksel Türk Okçuluğu,

* 6 okulda Olimpik Okçuluk eğitimleri gerçekleştirilecek.

Önümüzdeki dönemde projenin Tokat genelindeki tüm ilçelere yaygınlaştırılması ve daha fazla öğrencinin okçuluk sporuyla buluşturulması hedefleniyor.

Okçular Vakfı'nın geleneksel ve modern sporların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları doğrultusunda hayata geçirilen proje, çocukların erken yaşta sporla tanışmasına, fiziksel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine ve geleneksel spor kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

GÜNEŞLİ ÇOCUK AKADEMİSİ DE HİZMETE AÇILDI

Program kapsamında ayrıca Tokat İl Müftülüğü bünyesinde oluşturulan ve 4-6 yaş grubu çocuklara Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen Güneşli Çocuk Akademisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Açılış programı kapsamında çocukların geleneksel Türk okçuluğuyla tanıştırılması amacıyla iş birliği protokolü de imzalandı. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, Tokat İl Müftülüğü, Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle; çocukların geleneksel Türk okçuluğuyla buluşturulması, sportif faaliyetlere yönlendirilmesi ve geleneksel sporların gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

MİNİK OKÇULAR HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Güneşli Çocuk Akademisi'nin açılış programında 4-6 yaş grubu öğrenciler tarafından mehteran gösterisi sunuldu. Program kapsamında geleneksel Türk okçuluğuyla tanışan minik öğrenciler, gerçekleştirdikleri okçuluk atışlarıyla hünerlerini sergiledi. Öğrencilerin gösterileri protokol üyeleri ve davetliler tarafından ilgiyle takip edildi. Güneşli Çocuk Akademisi'nin açılış programı, protokol üyeleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi. Okçular Vakfı, geleneksel sporların korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarla, okçuluk sporunun Türkiye'nin dört bir yanında daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.