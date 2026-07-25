İstanbullular sabaha sağanak yağmurla uyandı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde kısa sürede etkisini gösterdi. Yağış ile birlikte yollar kısa sürede su birikintileriyle doldu. Beşiktaş'ta etkili olan yağışta bazı vatandaşların uyarılara rağmen hazırlıksız yakalandığı görülürken bazı vatandaşların ise şemsiyelerle tedbir aldıkları görüldü.

İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi. D-100 kara yolunda sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı. Anadolu Yakası'nda da bazı bölgelerde yer yer yağış etkili oldu. Yollarda biriken sular hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşandı.

Metoroloji Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da haftasonu etkili olan yağışların saat 18.00'dan sonra etkisini yitirip yerini bulutlu ve sıcak havaya terkedeceği kaydedildi. Hava sıcaklığının ise Pazar günü itibariyle artıp 23 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.