İstanbullular sağanak yağış ile serinledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da yağması beklenen sağanak yağış saat 12.40 sıralarında Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde gök gürültülü yağış olarak etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağışla birlikte vatandaşlar kavurucu sıcağın etkisinden biraz olsun kurtuldular. Yağışla birlikte hava sıcaklığı da 29 derece olarak hissedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine havanın yer yer çok bulutlu olacağı, yerel ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin edildiği kaydedildi. Yağışın Pazar gecesi saat 03.00 sıralarında etkili olacağı ve daha sonra normal sıcaklığın devam edeceği kaydedildi.

İstanbul'da aniden bastıran lokal sağanak yağış İstiklal Caddesi'nde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığınarak yağışın dinmesini bekledi, bazıları da başlarına poşet geçirerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bazı vatandaşların da rüzgarın etkisiyle şemsiyelerini kontrol etmekte zorlandığı görüldü. Fatih'te rüzgarla birlikte etkisini gösteren yağmur, meydan ve parkların boş kalmasına neden oldu. Beylikdüzü ve Ümraniye'de de kısa süreli yağış geçişleri yer yer etkisini gösterdi. Üsküdar'da etkili olan yağış sırasında kimileri Boğaz manzarasının tadını çıkarırken, bazıları da duraklara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.