İstanbullunun parası yandaşa akmış: İETT 2025’te tek araç bile almamış!

YATIRIMA DÖNÜŞEN BÜTÇE SADECE YÜZDE 2

Yıldız, 2025 yılı itibarıyla yatırıma kağıt üzerinde ayrılan pay yüzde 28 olsa da yatırıma dönüşen bütçenin sadece yüzde 2 olduğunu belirterek, "Bu yüzde 2'lik yatırımda ne var derseniz, açık, kapalı, akıllı, akılsız kapalı durak yapımları ve lisans alımları var. 2025 yılında araç alımı için ayrılan bütçe 12 milyar 471 milyon lira. Bu rakamla 555 araç alımı planlıyorlardı. Sizce kaç adet araç aldılar? Ne 300'ü, ne 200'ü, ne 400'ü, ne 100'ü. CHP'li İBB yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İETT'ye bir tane araç bile alamamıştır." ifadelerini kullandı.