İstanbul’u güçlendireceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün İstanbul'daki Fetihtepe Mahallesi'nde düzenlenen Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi 778 Konut Kura Çekim Töreni'nde konuştu:Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin sosyal konutu millete kazandırmak için hızla çalışıyoruz. Şu ana kadar 35 ilimizde kuralarımızı çektik, 127 bin hak sahibi kardeşimizi belirledik. Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde İstanbul'un kuraları için yine bir araya geleceğiz, 100 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleyeceğiz. İstanbul'umuzda bir taraftan da kiralık konutlarımız olacak, onun da sürecini ayrıca ilerleteceğiz. Deprem bölgesindeki çalışmalarla Türkiye kentsel dönüşüm alanında büyük birikim ve tecrübeye ulaştı. İnanın dünyada hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı bir süreçten bahsediyorum. Bırakın bu evleri bitirmek, birçok ülke böyle bir inşa sürecinin organizasyonunu bile yapamaz. Türkiye artık afet öncesi ve sonrası hızlı, kaliteli konut üretiminde de kentsel dönüşüm tecrübesinde de tüm dünyada bir numaradır. Bu devletimizin, milletimizin gücüdür.İstanbul'un depreme hazırlanma süreci bu ülke için bir beka, varlık-yokluk meselesi. Bu anlayışla da hareket ediyoruz. İstanbul'u kentsel dönüşümle yenileyeceğiz, sosyal konutlarla güçlendireceğiz. Vatandaşları deprem korkusunun olmadığı güvenli bir kentte yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız.Buradaki kentsel dönüşüme taş koyanlar, bizleri kentsel dönüşüme engel olmakla suçluyor. Bu işlerin tamamını ana muhalefete rağmen yaptık. Yalanlarla insanımızı dönüşümden uzaklaştırmaya çalışanları asla unutamayız.İstanbul Beyoğlu'nda Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi 778 Konut Kura Çekim Töreni'nde vatandaşlar konutlarına kavuştu. Proje, 4.42 hektarlık alanda hayata geçirildi. 21 blokta toplam 939 yeni bağımsız birim üretildi. Bu birimlerin 778'i konut, 161'i işyeri olarak planlandı.