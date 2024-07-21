İstanbul’u nem vurdu: Anadolu yakasında nem, sıcaklığı yükseltti

İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, Ataşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Çatalca, Kağıthane, Sarıyer, Silivri ve Şişli'de nem oranı yüzde 95'in üzerinde ölçülürken Ümraniye'de yüzde 99 ile rekor kırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden derlenen verilere göre, hava sıcaklığının ortalama 35-37 derece civarında görüldüğü İstanbul'da öğle saatlerinde nem sebebiyle hissedilen hava sıcaklığı 41 dereceye kimi bölgelerde ise 49 dereceye ulaştı. Akşam saatlerinde ise hava sıcaklığı havanın da kararmasıyla bir miktar düşerken hem oranı yüzde 85'ler civarında seyretti.

ANADOLU YAKASINDA NEM FAKTÖRÜ

İstanbul Kadıköy'de Pazar Günü 12.00-15.00 saatlerinde sıcaklık 37 dereceye kadar yükselirken nemle birlikte hissedilen sıcaklık 49 dereceye ulaştı. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 33 dereceye nemle birlikte hissedilen sıcaklık 39 dereceye kadar düştü. Gece ise sıcaklık düşerken nem oranı yüzde 88 seviyesine kadar çıktı. Yine Anadolu yakasında Üsküdar, Kartal, Maltepe, Adalar, Tuzla, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Ümraniye'de öğle saatlerinde 37 dereceye ulaşan sıcaklık nem ile birlikte 49 derece olarak hissedildi. Anadolu yakasında Beykoz ve Şile ilçelerinde gün içinde sıcaklık 31 derece, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 36 derece civarında seyretti.

AVRUPA YAKASI 2 DERECE DAHA SERİN

Avrupa yakasında ise Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Eyüpsultan, Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Avcılar, Esenler, Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca'da sıcaklık 35, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 41 derece civarına ulaştığı görüldü. Avrupa yakasında Sarıyer ile Arnavutköy'de ise öğle saatlerinde sıcaklık 31 derece nemle birlikte hissedilen sıcaklık 36 derece civarında seyretti.

ÜSKÜDAR VE BEŞİKTAŞ'TA SAKİNLİK

Hava sıcaklığının yüksel olması sebebiyle İstanbul'un önemli noktalarından birisi olan Beşiktaş ile Sarıyer arasındaki sahil bandının oldukça sakin olduğu görüldü. Bazı vatandaşların ağaçların altında kamp sandalyelerinde oturduğu göze çarpanken bazı vatandaşlar da sahilde yüzdü. İstanbul Boğazı'nda akıntının da şiddetli olması denize girenlerin az olmasına sebep oldu. Üsküdar'da da denize girenlere rağmen diğer günlere göre oldukça sakin olduğu görüldü.

KADIKÖY CADDEBOSTAN PLAJI TIKLIM TIKLIM

Sıcaklığın en fazla hissedildiği ilçelerden bir tanesi olan Kadıköy'deki Caddebostan Plajı ve sahilde adım atılacak yer kalmadı. Vatandaşlar serinlemek için sahile akın etti.