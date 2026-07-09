İstanbul’u turizm elçileri tanıtacak

İstanbul
Fatih'te ziyaretçilere rehberlik ederek İstanbul'un kültürel mirasını tanıtacak 330 gönüllü turizm elçisi göreve başladı. Proje kapsamında seçilen 330 genç, yaz boyunca Tarihi Yarımada'nın farklı noktalarında yerli ve yabancı ziyaretçilere rehberlik ederek İstanbul'un kültürel mirasının tanıtımına katkı sunacak. Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul'u ziyaret eden Macaristan Başbakanı Peter Magyar'a Yedikule Hisarı'nı turizm elçisi 2 kızın tanıttığını belirtti.