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Giriş Tarihi: 12.09.2026 23:13

İstanbul'un 2 ilçesinde denize girmek yasaklandı

İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahiller ve plajlarda yarın ve pazartesi günü, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda ise yarın denize girmek yasaklandı.

AA
İstanbul’un 2 ilçesinde denize girmek yasaklandı
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Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son meteorolojik veriler doğrultusunda yarın gün bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği aktarılarak, "Can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için pazar günü geçici olarak Sarıyer sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişine kapatılmasına karar verilmiştir." denildi.

Beykoz Kaymakamlığı ise ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi, 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

#SARIYER #İSTANBUL #BEYKOZ

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İstanbul'un 2 ilçesinde denize girmek yasaklandı
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