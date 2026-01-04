İstanbul’un 2025 cinayet İstatistiği: 291 olayda 307 kişi öldü! Faili meçhul cinayet kalmadı...

2021 yılından bu yana bir gelenek haline gelen "faili meçhulsüz yıl" serisi, 2025 yılında da bozulmadı. SABAH gazetesinin ulaştığı istatistikler, İstanbul'un suçla mücadelesindeki kararlılığını gözler önüne serdi. Yıl boyunca titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, karmaşık olaylar dahi kısa sürede çözüme kavuşturuldu. İşte hafızalara kazınan o operasyonlardan bazıları:

* Şişli'de Bahar Aksu, eski eşi tarafından sokak ortasında vahşice katledildi. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli, Cinayet Büro ekiplerinin hızlı takibi sonucu kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

* Eyüpsultan'da ormanlık alanda bir valiz içinde cansız bedeni bulunan Ayşe Tokyaz davasında ekipler nefes kesen bir operasyon yürüttü. Genç kızı katleden zanlılar, yurt dışına kaçma hazırlığındayken tek tek ele geçirildi.

*İstanbul'da bir ilk yaşanarak mobilyacı Rıfat Üretir, sırtından havalı tüfekle vurularak öldürüldü. Film setleri için oyuncak silah üreten şüpheli, polisin teknik ve fiziki takibi sonucu gözaltına alındı. SUÇUN 2025 BİLANÇOSU

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla Gayrettepe Cinayet Büro dedektifleri 2025 yılında tek bir cinayeti dahi meçhul bırakmadı. Yıl içinde yaşanan tüm cinayetleri aydınlatmayı başarırken geçtiğimiz yıla oranla daha az olay yaşanmasına rağmen daha çok kişiyi cezaevine gönderdi. SABAH gazetesi İstanbul'un 2025 cinayet istatistiğinin detaylarına ulaştı.

OLAY SAYISI AZALDI HAPSE GİREN ÇOĞALDI

2024 yılında 333 ayrı cinayette 355 kişi öldürülürken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 722 kişiden 493'ü cezaevine gönderilmişti. 2025 yılında ise 291 ayrı cinayet olayı yaşandı. Olaylarda 307 kişi hayatını kaybetti. Dosyaların tamamı aydınlatılırken 761 kişi gözaltına alındı ve bunların 526'sı cezaevine gönderildi. Ayrıca ekipler cinayetlerde sadece silahı kullan kişiyi değil olayların arka planlarını da derinlemesine araştırdı. Şüphelilere yardım eden, silah temin eden, yer sağlayan ya da kaçmasına yardım edenleri de adalete teslim edildi.

KİMİ DÖVÜLEREK, KİMİ SİLAHLA, KİMİ KIZGIN YAĞ İLE...

Yaşanan cinayetlerde;

*155 kişi tabancayla, 65 kişi bıçaklanarak, 6 kişi tornavida benzeri delici aletlerle yaralanarak, 3 kişi ise tüfekle öldürüldü.

*37 kişi başlarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kült cisimlerle vurularak öldürüldü.

*1 kişi kızartmalık Ayçiçek yağı ile öldürüldü.

*3 kişi boğularak, 2 kişi yüksekten atılarak ve 2 kişi de kasten arabayla çarparak öldürüldü.

ELE GEÇEN CİNAYET ALETLERİ

Ekipler katillere yönelik yapılan operasyonlarda 130 tabanca, 5 Ak 47, 5 uzun namlulu silah ile cinayetlerde kullanıldığı değerlendirilen 65 kesici delici alet ele geçirdi.

19 YILLIK DOSYALARI RAFTAN İNDİRDİLER

2025 yılında faili meçhul cinayet bırakmayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla geçmiş yıllara ait dosyaları da raftan indirdi.

Şişli Maslak Oto Sanayi'de 17 Aralık 2006'da bir iş yerinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından iş yerinin ofis katında patron Yunus Doğan ile 23 yaşındaki Sekreter Hacer Eginay'ın sır dolu ölümü de aydınlatıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.