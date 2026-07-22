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Giriş Tarihi: 22.07.2026 18:42

İstanbul’un 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı!

İstanbul'un Beykoz ilçesinde 5 gün, Arnavutköy ve Sarıyer ilçelerinde ise yarın dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklandı.

AA
İstanbul’un 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı!
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Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 23-27 Temmuz tarihleri arasında 5 gün süreyle denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle İl İdaresi Kanunu gereğince yarın denize girmenin yasaklandığını bildirildi. Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda yarın gün bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yarın geçici olarak Sarıyer sınırlarında bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın girişe kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

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#İSTANBUL #SARIYER #BEYKOZ #ARNAVUTKÖY

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İstanbul’un 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı!
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