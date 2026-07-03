İstanbul’un emniyet verileri açıklandı: Vali Gül: Suç örgütlerine göz açtırmayacağız

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Yerleşkesi'nde düzenlenen Emniyet Verileri Değerlendirme Toplantısı'nda, İstanbul'un 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin güvenlik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Vali Gül'e, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel eşlik etti.

OPERASYONLAR ARTTI SUÇ SAYISI AZALDI

Terör, organize suç, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında dikkat çeken artışlar yaşanırken, birçok suç türünde de önemli düşüş kaydedildi.

TERÖR OPERASYONLARI YÜZDE 51 ARTTI

İstanbul'da yılın ilk altı ayında terör örgütlerine yönelik operasyon sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arttı. Operasyonlarda 2 bin 954 şüpheli yakalanırken, 619'u tutuklandı. 434 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

ASAYİŞ SUÇLARINDA DÜŞÜŞ

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla oto hırsızlığı yüzde 39, kapkaç yüzde 44, yankesicilik yüzde 26 ve oto hırsızlığı yüzde 49 azaldı. Ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında ise yılbaşından bu yana 8 bin 8 silah ele geçirildi, 6 bin 725 kişi yakalandı.

KURŞUNLAMA OLAYLARI YÜZDE 53 AZALDI

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 84 suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 2 bin 135 şüpheli yakalanırken, bin 356'sı tutuklandı. Yaklaşık 58 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Suç örgütlerinin propaganda ve eleman temini amacıyla kullandığı bin 829 sosyal medya hesabı da kapatıldı. Kurşunlama olayları ise geçen yıla göre yüzde 53 azaldı.

GÜNÜBİRLİK KİRALIK KONUTLARA 53,5 MİLYON LİRA CEZA

Kayıt dışı günübirlik kiralanan konutlara yönelik denetimlerde yılın ilk altı ayında 309 konut tespit edildi. Bu adreslere toplam 53,5 milyon lira idari para cezası uygulandı.

KAÇAKÇILIKTA VERGİ KAYBI ÖNLENDİ

Kaçakçılık operasyonlarında yakalanan kişi sayısı yüzde 9, tutuklanan kişi sayısı ise yüzde 117 arttı. Ele geçirilen kaçak ürünlerle önlenen vergi kaybı iki katına çıkarken, ele geçirilen kaçak akaryakıt miktarı yüzde 16 artışla yaklaşık 1 milyon 700 bin litre oldu.

KAZALAR MOTOSİKLETLERDEN KAYNAKLANIYOR

İstanbul'da trafik denetimleri yüzde 4 artışla 9 milyon 800 bine yaklaşmasına rağmen ölümlü ve yaralanmalı kazalar ile can kayıplarında artış yaşandı. Emniyet verilerine göre bu kazaların yüzde 63'ü motosiklet ve motorlu bisikletlerden kaynaklandı.

ORMANLAR 7/24 İZLENİYOR

Ormanlar havadan ve karadan 7 gün 24 saat izlenirken, sahil ve plajlarda boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 179 ekip ve bin 25 personel görev yapıyor.

"TERÖRE VE SUÇ ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Vali Gül, açıklamasında terör ve suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı: "Mücadelemize hiçbir karanlık yapının, hiçbir terör örgütünün hemşehrilerimizin huzuruna kastetmesine müsamaha göstermeden devam edeceğiz. Allah'ın izniyle, milletimizin desteği ve duasıyla terörün her türlüsünü bitireceğiz. Şunu vurgulayarak söylüyorum: Suç örgütlerine, onları besleyen karanlık yapılara göz açtırmayacağız."