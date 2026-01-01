İstanbul’un emniyetini böyle sağladılar: 50 binden fazla polis sahadaydı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; 2025 yılının son gününde yılbaşı gecesi ve 2026 yılının ilk gününde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde Galata Köprüsü'nde yapılan "Gazze'ye Destek Yürüyüşü" için tedbirleri sıkı tuttu. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Koordinasyon Şube Müdürlüğü Polisleri; günler öncesinde planlamalarına başladı.

Sabahın ilk ışıklarına dek süren uzun mesailerle polislerin görevlendirmeleri titizlikle yapıldı. İki görev için 50 binden fazla polis görevlendirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, göreve başladığı günden itibaren olduğu gibi yılın son günü de sabah saatlerinden itibaren sahadaydı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "2026 Yılbaşı Tedbirleri" kapsamında alınan güvenlik önlemlerini sahada ekibiyle birlikte denetledi. İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcıları İsmail Köse, Hüseyin Kaya ve Murat Özbek ile birlikte Çevik Kuvvet Şube Müdürü Cengizhan Zengin ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Milletsever de İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu.

İLÇELERİ ZİYARET EDEREK DENETİM YAPTI

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nin Taksim'deki kamera izleme aracında da denetimlerde bulundu. KGYS'nin bağlı olduğu Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü Fatih Çetin ekibiyle birlikte Selami Yıldız'a bilgilendirmeler yaptı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yılın son günü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekibini İstanbul Emniyeti'nde topladı ve polislere hitap etti. Selami Yıldız, öğlen saatlerinde Taksim Meydanı'nda bir basın açıklaması yaparak "Tüm yıl olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tüm birimlerimizle sahadayız" dedi. Selami Yıldız ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Harbiye Polis Merkezi'ni ziyaret ederek yılbaşı tedbirlerini yerinde denetledi ve bilgi aldı. İl Emniyet Müdür Yardımcıları İsmail Köse, Murat Özbek, Abdurrahman Soğuksu, Gürol Dikyol, Şaheser Şen, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü Alper Erdem ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Aziz Yalçınkaya da Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. Yılbaşı için Kadıköy ve Beşiktaş'taki güvenlik tedbirlerini de yerinde denetleyen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gömce ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Burak Gürakan'dan güvenlik tedbirleriyle ilgili detaylı bilgi aldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek yine yılbaşı tedbirlerini denetledi.

"VİCDANIN SESİNE OMUZ VERDİK"

Yılbaşı öncesi ilçe denetimlerinde esnafı da ziyaret eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız vatandaşlarla ve sahada görevli polislerle de yakından ilgilendi. Gece 23.30 sıralarında Taksim Meydanı'nda bulunan KGYS aracından denetimleri sürdüren ve İstanbul Valisi Davut Gül'ü karşılayan Selami Yıldız, 2026 yılının ilk anonsuyla İstanbul Emniyeti'ne seslendi. Telsizden polislerin yeni yılını kutlayan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi başta olmak üzere polis noktalarını dolaşarak polislerin ve vatandaşların yeni yıllarını kutladı ve sabahın ilk ışıklarına kadar ekibiyle denetimdeydi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ayasofya-i Kebir Cami Şerifi'nde vatandaşlarla birlikte sabah namazını kıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ardından "Gazze'ye Destek Yürüyüşü" tedbirlerini denetledi ve görevin sonuna kadar ekibiyle birlikte sahadaydı. Selami Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul bugün Filistin için yürüdü. Galata Köprüsü'nde binlerce yürekle birlikteydik. Biz de hem güvenliği yerinde takip ettik hem de vicdanın sesine omuz verdik. Bu yürüyüş sadece bir adım değil, bir duruştur. Zulme karşı sessiz kalmayanların duruşu… Sinmiyoruz. Susmuyoruz. Filistin'i unutmuyoruz" ifadelerini kullandı.