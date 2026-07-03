İstanbul’un kabusu oldular! 3 kadın girdikleri evlerde ne varsa çaldı: Üzerlerinden servet çıktı!

SUÇ KAYITLARI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Çalışmalarda, Küçükçekmece'de bir evden hırsızlık yaptığı belirlenen 47 suç kaydı bulunan Ela C. ile Beylikdüzü ve Bakırköy'deki evlerden milyonlarca liralık ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları belirlenen 238 suç kaydı bulunan, hakkında 24 aranma kaydı ve 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ceylan Ç. ile 40 suç kaydı bulunan, hakkında 18 aranma kaydı ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülseren Ç.'nin peşine düşüldü.