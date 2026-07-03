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Giriş Tarihi: 3.07.2026 10:56 Son Güncelleme: 3.07.2026 11:16

İstanbul’un kabusu oldular! 3 kadın girdikleri evlerde ne varsa çaldı: Üzerlerinden servet çıktı!

İstanbul’da 3 kadın hırsız adeta vatandaşın kabusu oldu. Küçükçekme, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerine dadanan hırsızlar güpegündüz girdikleri evlerden nakit para, çek ve milyonlarca lira değerinde altın ve pırlanta ziynet eşyası çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden çıkan nakit para dudak uçuklattı. O şüphelilerin suç kaydına ise polis bile şaşırttı. İşte detaylar…

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
İstanbul’un kabusu oldular! 3 kadın girdikleri evlerde ne varsa çaldı: Üzerlerinden servet çıktı!
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İstanbul'da Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarına yönelik yürütülen soruşturmada, milyonlarca liralık ziynet eşyası, nakit para ve çek çaldıkları belirlenen 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

3 KADIN HIRSIZ KAMERALARA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili yürüttükleri saha ve teknik takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

SUÇ KAYITLARI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Çalışmalarda, Küçükçekmece'de bir evden hırsızlık yaptığı belirlenen 47 suç kaydı bulunan Ela C. ile Beylikdüzü ve Bakırköy'deki evlerden milyonlarca liralık ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları belirlenen 238 suç kaydı bulunan, hakkında 24 aranma kaydı ve 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ceylan Ç. ile 40 suç kaydı bulunan, hakkında 18 aranma kaydı ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülseren Ç.'nin peşine düşüldü.

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ÜZERLERİNDE 1 MİLYON TL NAKİT PARA VE ZİYNET EŞYASI ÇIKTI

Azılı hırsızlar, 1 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirdikleri son hırsızlık olayının ardından kaçtıkları ticari taksi içerisinde Avcılar Haramidere bağlantı yolunda düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda çalınan nakit paralar ile yaklaşık 1 milyon lira değerindeki çok sayıda ziynet eşyası ele geçirilerek sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #HIRSIZLIK

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İstanbul’un kabusu oldular! 3 kadın girdikleri evlerde ne varsa çaldı: Üzerlerinden servet çıktı!
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