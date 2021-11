“İstanbul’un nüfus artış hızı durdu, taksi verimliliğini arttırmak gerek”

İstanbul'da taksı sayısının arttırılması için İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığının 5 bin ilave taksi eklemeye çalışmasının İstanbul için fazla olduğunu belirten Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi / Ulaştırma Ana Bilim Dalı üyesi Prof. Dr. Halit Özen, "İstanbul'da evet taksiyle ilgili problemler var. Birinci problem taksiyi buldunuz, taksiyi bulduktan sonra müşteri beğenip beğenmeme geliyor. İkincisi ücretle alakalı problem ortaya çıkıyor. Ne diyoruz taksi sayısını arttıralım. Biliyorsunuz İstanbul'un şu anda nüfusunun artış hızı durdu artık. Yani 2020 yılında 2019 yılına göre nüfusta herhangi bir artış oluşmadı.

Şu an için İstanbul'a baktığınızda bir taksi ortalama 400 kilometre yol kat ediyor. Bu 400 kilometrenin kat ettiği yolun yaklaşık 160 kilometresinde yolcu bulunuyor içerisinde. Geriye kalan 240 kilometrede yolcu yok. Dolayısıyla ileriye yönelik bunun belki sayısını arttırmak bize daha büyük problemleri ortaya çıkarabilecek. Öncelikle bence yapılması gereken doğru bir talep tahmini yapmak ki burada da en önemli çözüm şu an için akıllı ulaşım sistemlerinde dijital yöntemleri kullanarak taksilerin yönetilmesinin sağlanması. Bu sayede taksinin verimliliğini arttıracağız. İstanbul'da ne kadar şu an için 17 bin 395 taksi var. İlave 1000 tane daha biliyorsunuz minibüsten dönüştürülüp eklendi, 18 bin oldu. Dolayısıyla yüzde 10'luk bir iyileştirme sanki piyasaya 1800 tane taksi sürmüşsünüz gibi bir oldu oluşturacak. Şimdi biz yolcu olmayan kesimin uzunluğunu düşürmüş olursak taksinin verimliliğini arttırmış olacağız. Herhangi bir taksi sürmüyoruz.

Fiziki olarak mevcut taksileri kullanıyoruz, kat etmiş oldukları mesafede bir değişiklik olmuyor. Dolayısıyla trafiğe ilave bir trafik yükü de oluşturmuyorlar. Öncelikle bu çözümün bence geliştirilmesi lazım. Müşteriyle taksiyi dijital olarak buluşturduğunuz için bu andan itibaren ne müşteri itiraz edebilecek ne de taksi itiraz edebilecek. İtiraz ediyor olsa dahi siz bunu kayıt altına alabileceksiniz. Dolayısıyla itirazlardan ortadan kalkacak birincisi. İkincisi taksinin dolaştırması, fazla ücret alması, taksi metreyi çalıştırmaması gibi bu hususlar da ortadan kalkacak. Şimdi İstanbul'a baktığımız zaman bizim hareketlilik oranımız 1.97 ile 2.1 arasında değişiyor. Ne var önümüze baktığımız zaman en kısa süreçte Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattı açılacak mesela. Dolayısıyla burada oluşacak olan ne en önemli husus şu bir defa o noktadaki taksi talebini çok büyük oranda düşürecek. Bu taksiler ne yapacaklar. Yeterli düzeyde talep gelmeyince farklı noktalara gitmeye başlayacaklar. Eksiklikler zamanla altyapının tamamlanmasıyla beraber azalacak. Ancak bu süreci kısaltmak için, bu süreci daha hissedilir yapmak için dijitalleşmek burada çok önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor" dedi.