İstanbul’un vitrini kaderine terk edildi

Beyoğlu'ndaher yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Taksim Meydanı kaderine terk edilmiş durumda.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda olan meydanda 9 günlük bayram tatili sonrasında ekiplerin çalışmaması sonucu çöp dağları oluştu. Biriken çöplerden sızan sıvı ve yayılan kokular Taksim'i gezmeye gelen yerli ve yabancıları canından bezdirdi.Cumhuriyet Anıtı'nın çevresinde sökülüp çalınan aydınlatma lambalarının yerine demir kapaklar takılması ise tepki çekti.Çalınan lambaların kapaklarında alüminyum olması nedeniyle hurdacılara satıldığı kaydedildi. İstanbul'un vitrini konumundaki Taksim Meydanı'nın içler acısı haline vatandaşlar ve esnaf da isyan etti. İBB'ye defalarca şikayette bulunduklarını ancak ekiplerin gelip meydanda biriken çöpleri toplamadıklarını belirten vatandaşlar, hem koku hem de çirkin görüntünün dayanılmaz hal aldığını söylediler.