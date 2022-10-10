Haberler Yaşam Haberleri İşte Anadolu Leoparı
Giriş Tarihi: 11.10.2022

İşte Anadolu Leoparı

Tarım ve Orman Bakanlığı, farklı bölgelere yerleştirdiği foto-kapanlarla adım adım Anadolu Leoparını takip ediyor

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İşte Anadolu Leoparı
Nesli tükendiği değerlendirilirken yurdun 4 bölgesinde izine rastlanan Anadolu Leoparı'ndan yeni görüntü geldi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca farklı bölgelere yerleştirilen foto-kapanlar ile takip edilen Anadolu Leoparı adeta kameraya poz verdi. Anadolu Leoparı, yıllar sonra geçtiğimiz yıl görüntülenmişti.



"İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından Anadolu Leoparı'nın görüntüsünü paylaştı. Bakanlık, "Ülkemizde varlığı kanıtlanan Anadolu Leoparı'nı bir kez daha görüntüledik. Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda hep var olasın. Anadolu Leoparı'nı izlemeye devam edeceğiz" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı: Esnafa yeni kredi paketi ve üniversite öğrencilerine ulaşım desteği
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
AÖL sınavları tarihleri 2022-2023: MEB Açık lise AÖL 1.dönem sınavları ne zaman yapılacak ve online mı yüz yüze mi?
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: Sözleşmeliye ve 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda verilecek?
SON DAKİKA: Mahkemeden şok karar! Balyoz davasında Mehmet Baransu'nun tahliyesine hükmedildi...
SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Bugün motorine ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? 10 Ekim 2022 Benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel rakamlar
SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Sicil affı geliyor: 13 yılın en kapsamlı düzenlemesi olacak
Mansur Yavaş veto etmişti! Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden ikinci kez suya indirim kararı
Son dakika | Kremlin'den Türkiye açıklaması: Putin, Erdoğan ile ev sahipliği teklifini görüşebilir
BİM 11-14 Ekim 2022 aktüel ürünler tam listesi yayında! Haftanın BİM aktüel ürünlerinde dev indirimin ilk günü yarın başlıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Anadolu Leoparı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA