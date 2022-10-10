İşte Anadolu Leoparı

Nesli tükendiği değerlendirilirken yurdun 4 bölgesinde izine rastlanan Anadolu Leoparı'ndan yeni görüntü geldi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca farklı bölgelere yerleştirilen foto-kapanlar ile takip edilen Anadolu Leoparı adeta kameraya poz verdi. Anadolu Leoparı, yıllar sonra geçtiğimiz yıl görüntülenmişti.
"İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından Anadolu Leoparı'nın görüntüsünü paylaştı. Bakanlık, "Ülkemizde varlığı kanıtlanan Anadolu Leoparı'nı bir kez daha görüntüledik. Neslin artsın çoğalsın, bu topraklarda hep var olasın. Anadolu Leoparı'nı izlemeye devam edeceğiz" denildi.