İşte artan ayı popülasyonu sebebi! Neden kış uykusuna yatmıyorlar?

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başkaya, "Kış ortasında bile etrafta gezinen ve kış uykusuna yatmamış ayılara rastlanılması vatandaşların konuya farklı yorumlar yapmasına neden olmaktadır. Ülkemizde 2 ay ila 5 ay arasında kış dinlenmesine geçen ayılar, etrafta yiyecek bulabildikleri sürece kış dinlenmesine geçmemektedirler. Bazı ayılar bütün bir kış boyu kış dinlenmesine geçmedikleri gibi bazıları parçalı, bazıları çok kısa süreliğine kış dinlenmesine geçmektedirler. Kar yağdığı zaman ayılar kış uykusuna yatar, yiyecek aramak için yattıkları yerden bile çıkmaz, etrafta görünmezler. Bizlerde doğada kurduğumuz foto kapanlarda büyük ,orta ve küçük çapta olmak üzere ayıların görüntülere yakalandığını görüyoruz." diye konuştu.

Son dönemlerde kış ortasında bile etrafta gezinen ve kış uykusuna yatmamış ayılara rastlanılması vatandaşların konuya farklı yorumlar yapmasına neden olmakta olduğunu belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, "Bilimsel olarak, kalp atışları yavaşlayan, daha az nefes alan, metabolizması yavaşlayan ve vücut sıcaklığı 10 derece civarına düşen ayılar, bilimsel olarak kış uykusuna yatmayıp, kış dinlenmesine geçmektedirler. Ülkemizde 2 ay ila 5 ay arasında kış dinlenmesine geçen ayılar, etrafta yiyecek bulabildikleri sürece kış dinlenmesine geçmemektedirler. Bazı ayılar bütün bir kış boyu kış dinlenmesine geçmedikleri gibi bazıları parçalı, bazıları çok kısa süreliğine kış dinlenmesine geçmektedirler. Hamile bireyler bu konuda daha aceleci olup, kış dinlenmesine geçmeleri daha erken başlayabilmektedir. Kış dinlenmesine geçen ayılar insan veya başka bir sebeple rahatsız edildiklerinde yattıkları mekanlarını terkedip, etrafta gezinerek yeni bir yer arayışına girebilmektedirler. Kar yağdığı zaman ayılar kış uykusuna yatar, yiyecek aramak için yattıkları yerden bile çıkmaz, etrafta görünmezler" ifadelerinde bulundu.

AYILARIN KIŞ DİNLENMELERİNİ DE KÜRESEL ISINMAYA BAĞLAMAK ÇOK BÜYÜK BİR YANLIŞTIR

Ayıların kış uykusuna yatmaması veya bu dönemlerde etrafta gezinmelerini doğrudan küresel ısınmaya bağlamanın doğru olmadığını belirten Başkaya, "Küresel ısınma veya soğuma, güneşte yaşanan patlamalarla doğrudan alakalıdır. Gece soğuma, gündüz ısınma yaşanır. Kışın soğuma, yazın ısınma yaşanır. 8-10 yılda bir ısınma ve soğumalar yaşanır. Dünyamız genel olarak 100 bin yıllık genel ısınma dönemi içindedir ve iklim bilimcilere göre de bu tip bir ısınma ve bir soğumalar gayet normaldir. Bereket getiren küresel ısınmadan değil, yanlış su kullanımından korkması gereken insanların, ayıların kış dinlenmesine geçmelerini, doğrudan küresel ısınmaya bağlamaları yanlıştır. Tropikale daha yakın olan ülkemizdeki ayıların kış dinlenmelerini, kutuplara yakın bölgelerdeki ayıların kış dinlenmeleri ile kıyaslamak doğru değildir. Kutuplara yakın bölgelerde ayılar genelde 5-8 ay kış dinlenmesi yaşarken, bu durum ülkemizde bazı bireylerin hiç yatmaması veya 2-5 aylık bir dönemde kış dinlenmesine geçmek şeklinde yaşanabilmektedir. Azalan ötücü kuş popülasyonlarını bile habitat kayıpları ve kediler gibi en etkili nedenlere bağlamayıp, hemen avcılığın hedefe konulması gibi, ayıların kış dinlenmelerini de küresel ısınmaya bağlamak çok büyük bir yanlış ve kolaycılık olacaktır" dedi.